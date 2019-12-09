American Legion Post 81 Invitational — Jackson

Jackson High School, Jackson, OH

December 7, 2019

TEAM SCORES

1. Jackson 293.5; 2. River Valley 232.0; 3. McClain 144.0; 4. New Lexington 143.0; 5. Nelsonville-York 122.5; 6. Vinton County 92.0; 7. Waverly 67.0; 8. Jackson Red 64.5; 9. Circleville 63.0; 10. Wellston 22.0

Seventh Round

106: Coalton Flowers (Nelsonville-York) pin Harley Gottke (New Lexington) 1:32

113: Andrew Huck (River Valley) pin Dakota Harris (Circleville) 1:10

120: Austin VanAllen (Jackson) pin Abbi Montgomery (Waverly) 0:27

126: Skylar Hamric (Vinton County) pin Justin Stump (River Valley) 5:34; Keon Keels (Jackson) pin Elijah McCord (New Lexington) 0:55

132: Lucas Jansen (McClain) pin Hailey Goheen (Wellston) 0:07; Blake Sheeter (Jackson) pin Tristan Nichols*MCC (X1) 0:49

138: Nathan Cadle (River Valley) pin Sam Longhenry (New Lexington) 0:56; Cody Brown (Jackson) dec. Ethan Burns (McClain) 4-2 OT; Gabe Lavender*NLE (X1) pin Hayden Fliehman (Jackson Red) 2:22; Dominic Schauer (Wellston) pin Aiyana Tolliver (Waverly) 0:50

145: Joey Richison (Jackson) forfeit Timmy Clements (Circleville) Forfeit; Seth Bowman (River Valley) pin Hunter Rose*NLE (X1) 1:59

152: Will Hash (River Valley) dec. Quinton Smith (McClain) 6-1; Ty Jones (Jackson) dec. Tyler Walker (New Lexington) 9-3; Shannon Mcinnis (Vinton County) maj. dec. Ethan Rasp (Jackson Red) md 13-5; Billy Talbot*NLE (X2) pin Tyghra Maloney*WAV (X1) 1:52; C.J. Tolliver (Waverly) Bye Bye Bye

160: Aaron Whisler (Jackson) dec. Nathan Brown (River Valley) 3-2; Ryan Collins (Jackson Red) dec. Quincy Harris (Waverly) 4-3; Zach Radabaugh (Vinton County) pin Hayden Clark (New Lexington) 2:49; Tucker Ervin (Wellston) pin Micha Wheeler*JRE (X1) 1:37

170: Brice Parks (Jackson) pin Lucky Donaldson (Circleville) 0:19; Karl Warren (Nelsonville-York) forfeit Trey Brushart (Waverly) Forfeit; Isac Payne*CIR (X1) pin Devin Spears (New Lexington) 1:06

182: Anthony Parks (Jackson) pin Colton Wilkes (Waverly) 0:18; Aiden Greene (River Valley) maj. dec. Gabe Kisor (Jackson Red) md16-7

195: Phil Waters (McClain) pin David Strong (Jackson) 4:00; Isaac Evans (Circleville) pin Cayden Humphreys (Jackson Red) 1:41; Brice Petitt (River Valley) pin Jeff Longhenry (New Lexington) 3:10; Jamarcus Keels*JRE (X1) pin Hunter Sharb (Wellston) 0:31

220: Jonathon Vanover (Vinton County) pin Colton Snyder (Nelsonville-York) 3:04; Aaron Causey (Jackson) dec. Christopher Goheen (River Valley) 7-3; Justin Kegley (McClain) pin Zak Green (Waverly) 0:41; Trent Fulghelm (Circleville) pin Braden Peoples*WAV (X1) 0:42

285: Jacob Danielson (New Lexington) pin Landon Goheen (River Valley) 3:59; Ryan Weber*RVA (X2) pin Kai Borrelli (McClain) 3:37; Michael Davis (Waverly) pin Rocky Jeffers*MCC (X1) 0:30; Devon Groves (Wellston) pin Cody Shrefler (Jackson) 3:58

Sixth Round

106: Harley Gottke (New Lexington) pin Savanna Johnson (Waverly) 1:27

113: Gavin Malone (Jackson) pin Dakota Harris (Circleville) 0:10

126: Skylar Hamric (Vinton County) Default Josh Breakfield (McClain) Default; Justin Stump (River Valley) pin Keon Keels (Jackson) 2:54

132: Lucas Jansen (McClain) pin Dominick Doak (Nelsonville-York) 1:12; Blake Sheeter (Jackson) pin Hailey Goheen (Wellston) 0:20

138: Nathan Cadle (River Valley) pin Ethan Burns (McClain) 1:12; Sam Longhenry (New Lexington) maj. dec. Cody Brown (Jackson) md10-2; Hayden Fliehman (Jackson Red) pin Aiyana Tolliver (Waverly) 0:45; Gabe Lavender*NLE (X1) tech. fall Dominic Schauer (Wellston) tf16-0

145: Joey Richison (Jackson) pin Luke Fox (New Lexington) 4:42; Hunter Rose*NLE (X1) pin Timmy Clements (Circleville) 1:28

152: Will Hash (River Valley) pin Tyler Walker (New Lexington) 1:25; Ethan Rasp (Jackson Red) pin Tyghra Maloney*WAV (X1) 0:28; Quinton Smith (McClain) pin Shannon Mcinnis (Vinton County) 3:11; Ty Jones (Jackson) pin Billy Talbot*NLE (X2) 1:21

160: Aaron Whisler (Jackson) maj. dec. Quincy Harris (Waverly) md10-0; Nathan Brown (River Valley) maj. dec. Ryan Collins (Jackson Red) md12-0; Hayden Clark (New Lexington) pin Tucker Ervin (Wellston) 3:14; Zach Radabaugh (Vinton County) pin Micha Wheeler*JRE (X1) 0:13

170: Brice Parks (Jackson) forfeit Trey Brushart (Waverly) Forfeit; Karl Warren (Nelsonville-York) pin Devin Spears (New Lexington) 1:48; Lucky Donaldson (Circleville) pin Isac Payne*CIR (X1) 0:27

182: Anthony Parks (Jackson) pin Christian Wiseman (Nelsonville-York) 1:55; Gabe Kisor (Jackson Red) pin Colton Wilkes (Waverly) 3:08

195: Phil Waters (McClain) pin Isaac Evans (Circleville) 1:02; David Strong (Jackson) forfeit Cayden Humphreys (Jackson Red) Forfeit; Jeff Longhenry (New Lexington) pin Jamarcus Keels*JRE (X1) 5:14; Brice Petitt (River Valley) pin Hunter Sharb (Wellston) 0:58

220: Colton Snyder (Nelsonville-York) dec. Christopher Goheen (River Valley) 12-7; Jonathon Vanover (Vinton County) pin Aaron Causey (Jackson) 5:04; Justin Kegley (McClain) pin Trent Fulghelm (Circleville) 0:52; Zak Green (Waverly) pin Braden Peoples*WAV (X1) 0:58

285: Jacob Danielson (New Lexington) pin Kai Borrelli (McClain) 4:59; Landon Goheen (River Valley) dec. Ryan Weber*RVA (X2) 8-2; Michael Davis (Waverly) pin Devon Groves (Wellston) 1:04; Rocky Jeffers*MCC (X1) pin Cody Shrefler (Jackson) 3:39

Fourth Round

152: Tyler Walker (New Lexington) pin Ethan Rasp (Jackson Red) 2:44; Ty Jones (Jackson) pin Shannon Mcinnis (Vinton County) 4:53; Billy Talbot*NLE (X2) pin C.J. Tolliver (Waverly) 1:12

Third Round

106: Coalton Flowers (Nelsonville-York) pin Savanna Johnson (Waverly) 0:59

113: Andrew Huck (River Valley) pin Gavin Malone (Jackson) 1:16

126: Skylar Hamric (Vinton County) dec. Keon Keels (Jackson) 6-3; Elijah McCord (New Lexington) Default Josh Breakfield (McClain) Default

132: Lucas Jansen (McClain) pin Blake Sheeter (Jackson) 0:36; Dominick Doak (Nelsonville-York) pin Tristan Nichols*MCC (X1) 0:21

138: Nathan Cadle (River Valley) pin Dominic Schauer (Wellston) 1:13; Sam Longhenry (New Lexington) pin Hayden Fliehman (Jackson Red) 0:36; Gabe Lavender*NLE (X1) pin Aiyana Tolliver (Waverly) 0:20; Cody Brown (Jackson) dec. Ethan Burns (McClain) 7-1

145: Joey Richison (Jackson) maj. dec. Hunter Rose*NLE (X1) md15-5; Seth Bowman (River Valley) pin Luke Fox (New Lexington) 0:29

152: Will Hash (River Valley) pin Tyghra Maloney*WAV (X1) 0:44; Quinton Smith (McClain) pin Billy Talbot*NLE (X2) 0:54; Ty Jones (Jackson) pin C.J. Tolliver (Waverly) 2:35

160: Aaron Whisler (Jackson) dec. Nathan Brown (River Valley) 9-3; Tucker Ervin (Wellston) pin Micha Wheeler*JRE (X1) 0:35; Ryan Collins (Jackson Red) pin Hayden Clark (New Lexington) 5:44; Quincy Harris (Waverly) pin Zach Radabaugh (Vinton County) 1:16

170: Brice Parks (Jackson) pin Isac Payne*CIR (X1) 0:15; Devin Spears (New Lexington) pin Trey Brushart (Waverly) 4:15; Lucky Donaldson (Circleville) pin Karl Warren (Nelsonville-York) 1:33

182: Anthony Parks (Jackson) pin Gabe Kisor (Jackson Red) 0:13; Christian Wiseman (Nelsonville-York) dec. Aiden Greene (River Valley) 5-4

195: Phil Waters (McClain) pin Hunter Sharb (Wellston) 0:29; Cayden Humphreys (Jackson Red) pin Jeff Longhenry (New Lexington) 2:18; Brice Petitt (River Valley) dec. Jamarcus Keels*JRE (X1) 5-0; David Strong (Jackson) pin Isaac Evans (Circleville) 2:38

220: Justin Kegley (McClain) pin Braden Peoples*WAV (X1) 0:51; Colton Snyder (Nelsonville-York) pin Aaron Causey (Jackson) 0:36; Jonathon Vanover (Vinton County) pin Christopher Goheen (River Valley) 3:59; Zak Green (Waverly) pin Trent Fulghelm (Circleville) 3:25

285: Jacob Danielson (New Lexington) pin Landon Goheen (River Valley) 1:00; Michael Davis (Waverly) pin Rocky Jeffers*MCC (X1) 0:49; Kai Borrelli (McClain) pin Devon Groves (Wellston) 0:14; Ryan Weber*RVA (X2) pin Cody Shrefler (Jackson) 0:44

Second Round

126: Skylar Hamric (Vinton County) pin Elijah McCord (New Lexington) 0:10; Justin Stump (River Valley) pin Josh Breakfield (McClain) 1:19

132: Lucas Jansen (McClain) pin Tristan Nichols*MCC (X1) 1:14; Dominick Doak (Nelsonville-York) pin Hailey Goheen (Wellston) 0:12

138: Nathan Cadle (River Valley) pin Hayden Fliehman (Jackson Red) 1:12; Sam Longhenry (New Lexington) pin Dominic Schauer (Wellston) 0:56; Ethan Burns (McClain) pin Aiyana Tolliver (Waverly) 0:12; Cody Brown (Jackson) pin Gabe Lavender*NLE (X1) 2:54

145: Joey Richison (Jackson) maj. dec. Seth Bowman (River Valley) md13-2; Luke Fox (New Lexington) pin Timmy Clements (Circleville) 3:45

152: Tyler Walker (New Lexington) pin Tyghra Maloney*WAV (X1) 0:23; Quinton Smith (McClain) pin C.J. Tolliver (Waverly) 0:40; Shannon Mcinnis (Vinton County) dec. Billy Talbot*NLE (X2) 12-9

160: Aaron Whisler (Jackson) pin Tucker Ervin (Wellston) 1:31; Nathan Brown (River Valley) pin Micha Wheeler*JRE (X1) 1:04; Zach Radabaugh (Vinton County) pin Hayden Clark (New Lexington) 1:45; Ryan Collins (Jackson Red) dec. Quincy Harris (Waverly) 12-8

170: Brice Parks (Jackson) pin Devin Spears (New Lexington) 1:23; Karl Warren (Nelsonville-York) disq. Isac Payne*CIR (X1) Disq; Lucky Donaldson (Circleville) pin Trey Brushart (Waverly) 0:56

182: Anthony Parks (Jackson) tech. fall Aiden Greene (River Valley) tf17-2; Christian Wiseman (Nelsonville-York) pin Colton Wilkes (Waverly) 0:11

195: Phil Waters (McClain) pin Jeff Longhenry (New Lexington) 2:57; Cayden Humphreys (Jackson Red) pin Hunter Sharb (Wellston) 0:41; Isaac Evans (Circleville) pin Jamarcus Keels*JRE (X1) 2:39; David Strong (Jackson) dec. Brice Petitt (River Valley) 8-3

220: Aaron Causey (Jackson) pin Braden Peoples*WAV (X1) 0:52; Colton Snyder (Nelsonville-York) tech. fall Justin Kegley (McClain) tf19-4; Jonathon Vanover (Vinton County) pin Zak Green (Waverly) 0:54; Christopher Goheen (River Valley) pin Trent Fulghelm (Circleville) 0:57

285: Jacob Danielson (New Lexington) pin Rocky Jeffers*MCC (X1) 0:20; Landon Goheen (River Valley) pin Michael Davis (Waverly) 0:34; Kai Borrelli (McClain) pin Cody Shrefler (Jackson) 1:14; Ryan Weber*RVA (X2) pin Devon Groves (Wellston) 0:43

First Round

126: Keon Keels (Jackson) maj. dec. Josh Breakfield (McClain) md13-4; Justin Stump (River Valley) pin Elijah McCord (New Lexington) 1:19

132: Tristan Nichols*MCC (X1) pin Hailey Goheen (Wellston) 0:17; Dominick Doak (Nelsonville-York) pin Blake Sheeter (Jackson) 1:59

138: Nathan Cadle (River Valley) pin Sam Longhenry (New Lexington) 1:45; Hayden Fliehman (Jackson Red) tech. fall Dominic Schauer (Wellston) tf19-4; Ethan Burns (McClain) pin Gabe Lavender*NLE (X1) 2:25; Cody Brown (Jackson) pin Aiyana Tolliver (Waverly) 1:11

145: Seth Bowman (River Valley) pin Timmy Clements (Circleville) 0:37; Hunter Rose*NLE (X1) pin Luke Fox (New Lexington) 2:36

152: Will Hash (River Valley) pin Ethan Rasp (Jackson Red) 2:16; Quinton Smith (McClain) pin Ty Jones (Jackson) 1:28; Shannon Mcinnis (Vinton County) pin C.J. Tolliver (Waverly) 1:21

160: Aaron Whisler (Jackson) pin Micha Wheeler*JRE (X1) 0:16; Nathan Brown (River Valley) pin Tucker Ervin (Wellston) 2:25; Ryan Collins (Jackson Red) pin Zach Radabaugh (Vinton County) 1:44; Quincy Harris (Waverly) dec. Hayden Clark (New Lexington) 8-6

170: Brice Parks (Jackson) pin Karl Warren (Nelsonville-York) 2:09; Isac Payne*CIR (X1) pin Trey Brushart (Waverly) 1:44; Lucky Donaldson (Circleville) pin Devin Spears (New Lexington) 1:22

182: Aiden Greene (River Valley) pin Colton Wilkes (Waverly) 0:48; Christian Wiseman (Nelsonville-York) pin Gabe Kisor (Jackson Red) 3:36

195: Phil Waters (McClain) pin Cayden Humphreys (Jackson Red) 0:55; Jeff Longhenry (New Lexington) pin Hunter Sharb (Wellston) 2:34; Isaac Evans (Circleville) dec. Brice Petitt (River Valley) 9-3; David Strong (Jackson) pin Jamarcus Keels*JRE (X1) 0:11

220: Aaron Causey (Jackson) dec. Justin Kegley (McClain) 6-4; Colton Snyder (Nelsonville-York) pin Braden Peoples*WAV (X1) 0:36; Jonathon Vanover (Vinton County) pin Trent Fulghelm (Circleville) 1:30; Christopher Goheen (River Valley) pin Zak Green (Waverly) 0:40

285: Jacob Danielson (New Lexington) pin Michael Davis (Waverly) 3:04; Landon Goheen (River Valley) pin Rocky Jeffers*MCC (X1) 0:38; Ryan Weber*RVA (X2) pin Kai Borrelli (McClain) 2:42; Cody Shrefler (Jackson) pin Devon Groves (Wellston) 4:53

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